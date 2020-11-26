متهمون جدد في قضية المدرس المذبوح بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، بتوجيه الاتهام لـ4 طلاب جدد، في التحقيق بقضية مدرس التاريخ المذبوح.

وسبق أن وُجه الاتهام إلى طالبين اثنين، بتهمة "التواطؤ" في عملية قطع رأس مدرس التاريخ صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني، بعد عرضه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وهي التهمة نفسها التي يواجهها ثلاثة من الأربعة الجدد، وهم طلاب قاصرون تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما.

ووفق مصدر قضائي تحدت لفرانس برس، فإن الثلاثة عرّفوا منفذ الهجوم بالضحية أمام مدرستهم، في كونفلان-سانت-اونورين.

أما القاصر الرابع، وهي ابنة إبراهيم شنينة الذي يقال إنه كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الإنترنت، فقد وجهت لها تهمة "الوشاية المغرضة".