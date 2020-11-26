مقتل مسؤول أمني في هجوم شمالي أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قُتل أمير جول، أحد قادة الشرطة المحلية في هجوم مسلح، بإقليم بلخ، شمالي أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الشرطة، عادل شاه عادل، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إنه "لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن على خلفية إطلاق النار".

مستدركا "إلا أن الجهود جارية من أجل العثور على الجناة".

وفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، شهدت الأيام الأخيرة اعتداءات إرهابية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

هجوم يأتي بعد يومين من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام.