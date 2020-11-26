أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا خلال ستة أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من 2400 وفاة بمرض كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وفقا لإحصائيات جامعة هوبكنز الأميركية، في أعلى حصيلة خلال ستة أشهر.



وفي الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، سجلت 2,439 وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 262,080 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتزامنت الحصيلة القياسية اليومية مع تسجيل 200 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الحالات المصاحبة لتجمعات عيد الشكر في البلاد.

من جهة أخرى، انخفض معدل السفر عشية عيد الشكر، إذ يواظب الأميركيون عادة في التنقل عبر أنحاء البلاد للاجتماعات العائلية.

ودعا الرئيس المنتخب، جو بايدن، في خطاب، الأربعاء، الأميركيين إلى "الوحدة" لمجابهة فيروس كورونا وحث الأميركيين على "التشبث" بتعليمات الوقاية و"عدم الانصياع للملل".