شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تؤكد التزامها بجمع العالم في إكسبو 2020 دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

اجتمع مسؤولون من إكسبو 2020 دبي بمجموعة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الكندية في دولة الإمارات لمناقشة التعاون الجاري مع استمرار العد التنازلي لإكسبو الدولي، الذي يقام في أكتوبر من العام المقبل.

ترأس الاجتماع كل من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي والإمارات الشمالية.

شدد جميع المشاركين على أهمية إكسبو 2020 دبي في سياق ما بعد جائحة كوفيد-19، بوصفه محفزاً لجمع العالم أجمع في مكان واحد. ففي هذه الفترة التي تسودها الحيرة وعدم الاستقرار على صعيد العالم بشكل غير مسبوق، سيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 جهة مشاركة، بما فيها دول وشركات ومنظمات دولية ومؤسسات تعليمية، إلى جانب الملايين من الزوار للاحتفاء بالبشرية والمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

ريم الهاشمي: إكسبو 2020 يعتزم جمع العالم لتشجيع التضامن والتعاون الدولي

قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: يعتزم إكسبو 2020 جمع العالم معاً لتشجيع التضامن والتعاون الدولي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ذلك.

ورغم أن الكثير تغير هذا العام، فإن هناك تحديات ملحّة وُجدت قبل هذه الجائحة وستستمر بعد انجلائها. وعبر الجمع بين البلدان والشعوب للمساعدة في إيجاد حلول لهذه التحديات، فإن إكسبو يهدف إلى إلهام الأمل والتفاؤل ووحدة الهدف من أجل المستقبل.

وأكدت كندا أثناء الاجتماع التزامها المستمر بالمساهمة في نجاح إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن تعاونها الوثيق مع شركائها في دولة الإمارات لإمتاع الزوار بفعاليات وتجارب تتناول مصالح مشتركة تشمل الابتكار والتسامح والتعاون.

مارسي غروسمان: نلتزم بتقديم الحلول لأكثر قضايا العالم إلحاحاً

قالت مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى دولة الإمارات: مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي ستثبت التزامها بالمستقبل، وبتقديم الحلول لأكثر قضايا العالم إلحاحًا، وذلك تحت شعارنا «المستقبل في البال». يسعدني أن أشهد التقدم المحرز في موقع إكسبو الشاسع والمذهل.

جان فيليب: الاستدامة في صميم النهج الكندي للتعافي الاقتصادي

قال جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في الإمارات: أتطلع إلى الترحيب بالعديد ممن سيزوروننا، سواء شخصياً أو عن بعد، في جناح كندا الجميل، الذي يقام في منطقة الاستدامة ضمن موقع إكسبو. فالاستدامة في صميم النهج الكندي للتعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

شهد الاجتماع أيضاً التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين كندا ودولة الإمارات في بناء مستقبل أكثر استدامة وسلاماً وازدهاراً.

يُذكر أن إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وسيُعقد بداية من أول أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.