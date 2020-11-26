تنكيس الأعلام .. السودان يعلن الحداد العام 3 أيام على الصادق المهدي

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020.
ووجه حمدوك، حسبما ذكر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الخميس، بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية؛ حدادًا على وفاة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الأمة، الإمام الصادق المهدي.
وتُوفي زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، عن عمر ناهز 85 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
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