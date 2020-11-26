أطلقت شركة الطيران «فلاي دبي » للرحلات منخفضة التكلفة اليوم (الخميس) أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب ، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة و إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرين من تطبيع العلاقات.. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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