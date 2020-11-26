بعد شهرين من تطبيع العلاقات.. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

أطلقت شركة الطيران «فلاي دبي » للرحلات منخفضة التكلفة اليوم (الخميس) أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب ، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة و إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات