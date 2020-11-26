وزير التموين من السويس: اللحوم السودانية تخضع 45 يومًا للحجر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين "دلتا ماركت" بحي السويس.

وقال الدكتور "المصيلحي": "اللحوم المعروضة في المنافذ من أجود الأنواع، كون الماشية السودانية تتغذى في المراعي، ما يجعل لحمها صافي من الدهون بدرجة كبيرة، بعكس الماشية التي تتغذى بأعلاف في مزارع مغلقة".

واطمأن وزير التموين، من المواطنين على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بفرع "دلتا ماركت" في السويس بأقل الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، لافتًا إلى أنه يجري توفير اللحوم الطازجة من مراعي السودان في إطار التعاون المشترك والتكامل الغذائي بين مصر والسودان.

وأضاف الوزير، أنه يجري استيراد لحوم المراعي لجودتها عن لحوم التسمين، وتدخل الحجر الصحي 45 يومًا في مجازر أبوسمبل، وسعر اللحوم الطازجة يبلغ 85 جنيهًا للكيلو جرام.