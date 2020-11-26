بالصور.. وزيرة الصحة تصل بورسعيد لافتتاح ملتقى "شركاء النجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لافتتاح الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالمركز الثقافي، بمناسبة مرور عام على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها للمركز الثقافي لافتتاح المؤتمر الذي يشهد عرض أهم إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة ببورسعيد، وتكريم عدد من العاملين بالهيئة والقطاع الخاص.