بالصور.. رجال الشرطة يواصلون مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل رجال الشرطة جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة .

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين في الوصول إلى منازلهم سالمين الأمر الذي لاقى استحسانا ورضاً المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.