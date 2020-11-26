الأمم المتحدة : وقف إطلاق النار بليبيا يهيئ الظروف لعودة الإستقرار

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا اليوم الأربعاء، أن قرار وقف إطلاق النار يمهد الطريق لإنهاء الصراع وتهيئة الظروف المواتية للسلام والاستقرار.

وأضاف المكتب في بيان له اليوم، أنه تم إعادة أكثر من 10 آلاف مهاجر ولاجئ إلى ليبيا خلال العام الحالي مما يتجاوز أعداد عام 2019 بأكمله.

وأوضح أن هناك ما يقرب من مليون شخص يحتاجون للمساعدة وأن هناك 392 ألف نازح و585 ألف مهاجر ولاجئ في ليبيا.

على صعيد آخر، أشار المكتب إلى أن هناك إستمرار لتسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بزيادة 76% في عدد الحالات المؤكدة في شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن نقص اللقاحات يعرض حياة أكثر من 25 ألف طفل للخطر في جميع أنحاء البلاد.

وحول عمليات التمويل للمساعدة، قال المكتب إن المطلوب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار والتقدم المحرز بلغ 75%.