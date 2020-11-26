أوكرانيا تسجل 15 ألفا و331 إصابة جديدة بكورونا المستجد و225 وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 15 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 677 ألفا و189 حالة.
القطاع الصحي في أوكرانيا.
وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /الخميس/ - إن حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" تشمل 659 طفلا و606 من العاملين في
وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 225 حالة وفاة فيما تماثل 9 آلاف و617 شخصا للشفاء وانتقل ألف و955 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم زابوريزهيا وخاركيف.
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