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إعلان الحداد العام بالسودان ثلاثة أيام لوفاة الصادق المهدي

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 أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، حدادًا على وفاة الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب "الأمة القومي"، وإمام الأنصار.

 ووجه مجلس الوزراء السوداني، بتنكيس

الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج.

 وتوفى الإمام الصادق المهدي، فجر اليوم في الإمارات، التي سافر إليها في

وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس المستجد.

 وأعلن حزب الأمة القومي، وكيان الأنصار للسودانيين، أن جثمان الإمام الصادق المهدي، سيصل إلى السودان صباح غدٍ الجمعة، ليوارى الثرى في قبة الإمام المهدي، في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

 

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