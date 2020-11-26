روسيا تُسجل 25 ألفًا و487 إصابة جديدة بكورونا و524 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 25 ألفًا و487 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و187 ألفًا و990 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان، اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة سُجلت في

83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 524 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 38 ألفًا و62 حالة وفاة.



وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من

عدد الإصابات بواقع 6 آلاف و75 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج 3 آلاف و669 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 25 ألفًا و73 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و685 ألفًا و492 شخصًا.



