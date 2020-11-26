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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا خلال ستة أشهر والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من 2400 وفاة بمرض كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وفقا لإحصائيات جامعة هوبكنز الأميركية، في أعلى حصيلة خلال ستة أشهر.
وفي الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، سجلت 2,439 وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 262,080 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتزامنت الحصيلة القياسية اليومية مع تسجيل 200 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الحالات المصاحبة لتجمعات عيد الشكر في البلاد.
من جهة أخرى، انخفض معدل السفر عشية عيد الشكر، إذ يواظب الأميركيون عادة في التنقل عبر أنحاء البلاد للاجتماعات العائلية.
ودعا الرئيس المنتخب، جو بايدن، في خطاب، الأربعاء، الأميركيين إلى "الوحدة" لمجابهة فيروس كورونا وحث الأميركيين على "التشبث" بتعليمات الوقاية و"عدم الانصياع للملل".
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