شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أثيوبيا: سنبدأ المرحلة الأخيرة من الهجوم في تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان اليوم الخميس إن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من هجوم على إقليم تيجراي المتمرد في شمال البلاد، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيجراي للاستسلام.

وكتب في تغريدة "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإجرامية للاستسلام سلميا ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة" مضيفا أن آلافا من المقاتلين استسلموا بالفعل.