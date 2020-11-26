شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أثيوبيا: سنبدأ المرحلة الأخيرة من الهجوم في تيجراي والان نبدء بالتفاصيل
وكتب في تغريدة "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإجرامية للاستسلام سلميا ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة" مضيفا أن آلافا من المقاتلين استسلموا بالفعل.
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