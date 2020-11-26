شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى خلال 6 أشهر.. الولايات المتحدة تسجل 2400 وفاة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء، (00,30 ت.غ الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة وحوالي 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

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