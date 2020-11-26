شكرا لقرائتكم خبر عن كامافينجا يشعل حرباً بين الوكلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرد واعد رين الفرنسي إدواردو كامافينجا (18 عاماً) وكلاء أعماله ليشعل حرباً بين وكلاء الأعمال الذين يمثلون نجوم المستديرة من أمثال منديز ورايولا وبارنيت وزهافي حول تمثيله.

وكشف تقرير أن سيلستينو والد مهاجم الوسط الذي يستهدف ريال مدريد ومانشستر يونايتد شراءه مقابل 62 مليون استرليني سيتولى إدارة أعماله بشكل مؤقت، وكان كامافينجا الذي ينتهي عقده مع رين في 2022 صرح مؤخراً: «الأندية الكبيرة تجعلني أحلم لكن لا أستطيع تحديد واحد منها كوجهة لمستقبلي، ستكون هناك مفاوضات في الصيف لإبقائي في رين وسأكون سعيداً إن أكملت ما تبقى من عقدي فيه».

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