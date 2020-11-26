شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج: فكرت في الاعتزال بعد التدريب مع ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف كيفن برنس بواتينج لاعب وسط برشلونة السابق عن شعوره بعد أول حصة تمرينات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: التدريب مع ميسي تركني عاجزاً عن الكلام، قلت دوماً إن كريستيانو رونالدو كان أفضل لاعب في العالم لكن ميسي شيء آخر، إنه ليس طبيعياً.

شعرت لأول مرة في مسيرتي بعدما تمرنت معه بأنني فاشل، كان يتلاعب بالكرة أمامي وأنا أقول في نفسي انتهيت، سأعتزل كرة القدم. ولعب بواتينج في فريق برشلونة الفائز بلقب موسم 2018-2019 واعترف حينها بأنه فوجئ أصلاً بقرار برشلونة ضمه وأضاف: الـ6 أشهر التي أمضيتها في برشلونة كانت مذهلة، في البداية لم أصدق أنني ألعب في الفريق، ظننت أن إسبانيول هو النادي الكتالوني الذي يرغب بشرائي وليس برشلونة .

لعب بواتينج 4 مباريات مع البارسا ثم انتقل ليلعب في فيورنتينا الإيطالي وبشكطاش والآن في مونزا بعد مسيرة شملت توتنهام وبورتسموث وميلان.

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