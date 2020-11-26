شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثاني لـ«الوطني الاتحادي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، صباح الخميس، عن بعد دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته في افتتاح دور الانعقاد الجديد بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للمجلس الوطني، حيث كرم أعضاء ومسؤولين في المجلس لدورهم البارز في دعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتلقى المجلس ردوداً كتابية من الوزراء على 14 سؤالاً برلمانياً تم الرد عليها بين دوري الانعقاد الأول والثاني. وتم انتخاب العضوين عبيد خلفان الغول وصابرين اليماحي، مراقبين للمجلس في دور الانعقاد العادي الثاني.

وأعاد المجلس الوطني تشكيل لجانه التسعة، في حين دعا صقر غباش اللجان للاجتماع في أقرب وقت كل على حده لانتخاب الرئيس والمقرر والانتظام في أعمال اللجان.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قد أصدر المرسوم رقم «184» لسنة 2020م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم الخميس، ونص في مادته الثانية على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

وبدأت مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاعة زايد (عن بعد)، وتفضل بعد ذلك، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بالنطق السامي.

