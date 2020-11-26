شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: فوز مرشح الغلابة بانتخابات النواب يؤكد عدم بيع وشراء الناخب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز أحمد حلمي الشيشينى بالمقعد الفردى بالدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة بالبحيرة والملقب بـ"مرشح الغلابة" يعد دليلا ساطعا عن نزاهة العملية الانتخابية، وأن الناخب المصرى يمتلك من الوعى الكافى الذى يجعله يستطيع أن يختار من ينوب عنه في مجلس النواب.

وأضاف تيسير مطر في بيان اليوم الخميس: "فوز مرشح الغلابة يبدد أكذوبة المال السياسى الذى حاول البعض تشويه العملية الانتخابية بها"، مضيفا: "مرشح الغلابة الذى أصبح نائبا وسيمثل المواطنين تحت قبة البرلمان تؤكد للجميع أن المواطن المصرى لا يباع ولا يشترى".

وكشفت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة، عن مفاجأه من العيار الثقيل بعد حصول أحمد حلمي الشيشينى المرشح على المقعد الفردى بالدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة على أكثر من 59 ألف صوت ويحقق المركز الأول بين منافسيه، ويأتى هذا النجاح الساحق للمرشح المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة" بالانتخابات للمرة الأولى وتغلبه على منافسيه الأقوياء من ذوى الخبرة السياسية.

ويعتمد احمد الشيشينى الذى يحمل مؤهلا جامعيا ويعمل فى أحد ملاعب كرة القدم، على الشباب اللذين قدموا له الدعم المادى والمعنوى خاصة أبناء قريته النجيلة حتى وصل الأمر إلى جمع رسوم تقديمه فى الانتخابات ليكون سفيرا لهم فى البرلمان والتعبير بصدق عن أحلامهم ومطالبهم المشروعه.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أعلنت البيان الإحصائى للنتائج الاولية لفرز الأصوات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة بالبحيرة، وتضمن البيان الإحصائي حصول المرشح عاصم عبد العزيز مرشد على 51630 صوتا، والمرشح أحمد حلمي الشيشيني على 95464 صوتًا، والمرشح طلبة أحمد ثابت النحال على 55010 صوتًا، ومحمد سمير بلتاجي على 43324 صوتًا.