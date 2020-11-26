الأحد.. مناقشة موازنة "القابضة للكهرباء" و "نقل الكهرباء" عن العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد المقبل، أعمال الجمعية العامة لمناقشة ميزانيتي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالي 2019/2020.

يحضر الجمعية بعض الوزراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا نتيجة بدء الموجة الثانية من الجائحة.