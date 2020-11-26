محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد المقبل، أعمال الجمعية العامة لمناقشة ميزانيتي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالي 2019/2020.
يحضر الجمعية بعض الوزراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا نتيجة بدء الموجة الثانية من الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. مناقشة موازنة "القابضة للكهرباء" و "نقل الكهرباء" عن العام المالي الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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