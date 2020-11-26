رصف ورفع كفاءة طرق في أسوان بتكلفة 68 مليون جنيه- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تبدأ مطع الأسبوع المقبل بمحافظة أسوان، أعمال رصف ورفع كفاءة طريق السادات، في المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب، بطول 700 متر، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد فتحي مدير عام الطرق بأسوان، والذى أكد على أن هذه المرحلة تأتي ضمن 3.5 كم مخطط رصفها بتكلفة 13.3 مليون جنيه، عقب انتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالي 68 مليون جنيه.