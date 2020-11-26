انخفاض البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.