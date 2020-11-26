القابضة للسياحة تفاوض 3 شركات عالمية لإدارة فندق شبرد بعد تخارج روكورفورتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تفاوض الشركة القابضة للسياحة والفنادق 3 شركات عالمية لإدارة فندق شبرد التابع لشركة إيجوث، بعد تطويره.

وقالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في تصريحات على هامش مؤتمر لقطاع الاعمال العام أمس، إن شركة روكورفورتي التي كانت تدير الفندق سابقا تخارجت بعد التوصل لتسوية معها، وإن الشركة تبحث حاليا عن شركة إدارة جديدة تتولى إدارة فندق شبرد.

وأضافت أن الشركة تتفاوض حاليا مع 3 شركات لإدارة فندق شبرد، لاختيار شركة عالمية تتولى إدارته بعد تطويره، مشيرة إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير الفندق من الداخل والحصول على التراخيص اللازمة للعمل، على أن ينتهي تطوير الفندق خلال 3 سنوات.

وكانت مجموعة الشريف السعودية بدأت تنفيذ أعمال تطوير فندق شبرد، منذ تم توقيع الاتفاق بين المجموعة والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق في مارس الماضي، عقد مشاركة لتطوير فندق شبرد.

وكانت إيجوث طرحت مناقصة لتمويل التطوير وإدارة الفندق على مجموعة من الشركات والمستثمرين وتم المفاضلة بين العروض المقدمة بين الشركات والمستثمرين والتفاوض حتى تمت الترسية على مجموع الشريف للمقاولات.

وبمقتضى هذا العقد ستمول مجموعة الشريف القابضة التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً في غضون 42 شهر شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للتطوير 1.4 مليار جنيه.

وتحددت مدة التعاقد 35 عاماً يحصل المستثمر على نسبة 69% من صافي ربح التشغيل لمدة عشرة سنوات ثم يحصل على نسبة 60% حتى نهاية التعاقد وسوف يتم منح شركة إيجوث مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع تعاقد.