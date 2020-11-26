ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 386 ألفا و198 حالة، وذلك عقب تسجيل ثلاثة آلاف و306 حالات إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فيالبلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و843 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 43 ألفا و963 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 334 ألفا و392 حالة
و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كوروناالمستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 386 ألفا و198 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.