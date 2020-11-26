كورريا الجنوبية تسجل رقم قياسي بإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت كوريا الجنوبية،الخميس، عن تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها منذ مارس الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع بالإصابات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات أجبرتها على إعادة فرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحصيلة اليومية تجاوزت 500 للمرة الأولى منذ السادس من مارس عندما واجهت كوريا الجنوبية أول وباء كبير لكوفيد – 19 خارج الصين.

أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونغ عن تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أعلى حصيلة منذ مارس الماضي.

وقال المسؤول الصحي الكوري الجنوبي يون تيه-هو في تصريح له مؤخرا: “نعتقد أن الموجة الثالثة من الإصابات بكورونا في العاصمة وضواحيها مستمرة بعد مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس”.

ولفت إلى أن سيئول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة يوميا وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.

وظهرت الموجة الأولى بعد اجتماعات لطائفة دينية، لكن معظم الحالات الأخيرة تحدث في المكاتب والمدارس والصالات الرياضية، والتجمعات الصغيرة وفي المجتمع الأوسع نطاقا حول سول مما يجعل تتبعها واحتوائها أكثر صعوبة.

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع.