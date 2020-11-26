شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا: 4ر60 مليون إصابة ومليون و421 ألفا وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 60 مليونا و392 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 7ر38 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و421 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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