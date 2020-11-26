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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اقتصاد قطر يقترب من الانكماش في 2020 والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
قال المصرف المركزي في تقرير، إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3% العام الماضي.
وقال التقرير إن "التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى إنه إذا استمرت الظروف غير المواتية لفترة ممتدة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبياً في 2020".
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش 0.3% فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط والغاز
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