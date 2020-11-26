اللقاحات وأعلى المحافظات إصابة.. "الصحة" تكشف الوضع الوبائي لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات.

وكشفت الوزيرة، خلال اجتماع الحكومة، عن المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات بكوفيد ـ 19.

ويرصد الخليج 365 أبرز التصريحات على النحو التالي:

- محافظة القاهرة على رأس المحافظات التي تشهد زيادة في إصابات كورونا، يليها الإسكندرية ثم الغربية، ثم الأقصر.

- جاءت المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات المنوفية، وسوهاج، وأسوان.

- شهدت جنوب سيناء، والمنيا، والسويس، والإسماعيلية، انخفاضاً في أعداد الإصابات.

- عدد اللقاحات الأحدث عالمياً تبلغ 217 لقاحاً، منها عدد 63 لقاحاً بالتجارب السريرية.

- عودة الأنشطة والفعاليات وطنياً تعد شهادة تميز لإدارة الحكومة المصرية للأزمة، مما جعل مصر هي البلد الوحيد تقريباً في المنطقة التي شهدت عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه الدول الأخرى في المنطقة والعديد من دول العالم تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور جراء إجراءات الغلق المتبعة بسبب فيروس كورونا.

وحول وضع مصر عالمياً فيما يخص السياحة والسفر، أكدت الوزيرة أن قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت "100 وجهة" من ضمنها جمهورية مصر العربية، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالمياً، وأظهرت التزامها بالتدابير الصحية، لذا تم السماح لها بإعادة فتح قطاع السياحة لديها أثناء تعافيها من تفشي فيروس كورونا.