كورونا في 24 ساعة| 365 إصابة ونتيجة مسحة لاعبي الأهلي والزمالك.. وهذه العرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.

أعلن اتحاد الكرة إيجابية مسحة كورونا لستة لاعبين من الأهلي والزمالك، والتي أجريت استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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