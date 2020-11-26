بالصور..استمرار هطول الأمطار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس، منذ 24 ساعة ماضية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى، في جميع الوحدات المحلية في أنحاء المحافظة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية، التي تمر بها المحافظة، ووفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بتوخي الحذر من سوء أحوال الطقس خلال 72 ساعة.

وفي السياق أعلن محافظ كفر الشيخ، انتظام الدراسة اليوم الخميس، في جميع مدارس المحافظة، وجامعة كفر الشيخ، رغم حالة الطقس السئ التي تتعرض لها المحافظة، فيما سبق وقرر تعطيل الدراسة يوم واحدا، أمس الأربعاء فقط.