اتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع حكام الولايات الاتحادية، الأربعاء، على تمديد وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، وقالت إن من المتوقع تمديدها خلال يناير.
وقالت ميركل إن من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستوى يبرررفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.
وبعد حديثها مع حكام الولايات، وعددها 16 ولاية، قالت ميركل: "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".
وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 410 حالات خلالالأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع ميركل، الأربعاء، لبحث القيود التي ستفرض في فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.
وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت 18633 حالة إلى 961320 حالة.
ويعني تمديد إجراءات احتواء الفيروس الإبقاء على الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات قياسية في ألمانيا جراء كورونا وتحرك رسمي سريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.