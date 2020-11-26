محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشهر، وفق سكاي نيوز.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 12.6مليون، حتى الساعة 0725 صباحا بتوقيت نيويورك الأربعاء ، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت ولاية تكساس أيضا أكبر عدد من الوفيات التي جرى تسجيلها في الأربعة عشرين ساعة الماضية حيث توفى 196 مريضا بكوفيد-19.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 2400 وفاة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية منذ 6 أشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.