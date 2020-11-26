كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن السلطات الصحية اليوم الخميس أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 32 ألفا و318 إصابة. ويمثل الرقم الجديد زيادة بـ201 حالة مقارنة بـ 382 حالة مسجلة يوم أمس.

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