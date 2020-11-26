الجيش العراقي يحبط هجوما بتكريت ويقتل داعشيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل داعشيان اثنان وأصيب 3 من قوات الأمن العراقية، مساء الأربعاء، في هجوم شنه عناصر التنظيم جنوبي تكريت.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية فإن اثنين من عناصر تنظيم داعش قتلا في هجوم جنوبي تكريت 170 كم شمالي بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن عناصر من داعش شنت مساء الأربعاء هجوما قوياً على مواقع للقوات الأمنية العراقية في مواقع متقدمة من منطقة مطيبيجة (20 كم شرقي سامراء).



وذكر: "القوة المسيطرة على الأرض تمكنت من التصدي للهجوم بمختلف أنواع الأسلحة وقتلت اثنين من المهاجمين فيما فرت العناصر المتبقية باتجاه منطقة مطيبيجة بينما أصيب ثلاثة من عناصر القوات الأمنية بجروح متفاوتة".

ولا تزال عناصر داعش يسيطرون على منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك والتي تتميز بوعورة أراضيها وكثافة عالية للغطاء النباتي مما يسهل اختباء عناصر داعش فيها.

وشهدت محافظة صلاح الدين خلال الشهر الحالي سلسلة هجمات تركزت في مناطق الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة وكان أحدثها شمالي تكريت والذي أودى بحياة 10 من عناصر القوات الأمنية وإصابة ثمانية آخرين بجروح.