شكرا لقرائتكم خبر عن 6 التزامات من نقابة الإعلاميين على أعضائها فى تغطية نهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده نقيب ‏الإعلاميين، جميع أعضائها العاملين فى وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة من مقدمى برامج ومراسلين ومعدين ومحررين ومخرجين وجوب التزام الحيادية فى تناولهم لنهائى دورى أبطال أفريقيا، الحدث الأكبر على مستوى الأندية فى القارة السمراء، وذلك إعمالاً بما جاء فى قانون نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016 والمادة السادسة من القانون والتى جاء فى نصها:

1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تعجل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

2. عدم تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الامن القومى.

4. التأكد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع .

5_ الالتزام بكل ما جاء فى ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى الصادرين عن النقابة فى ديسمبر 2017 والمنشور فى الجريدة الرسميه فى عددها 287 .

6_ الإلتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات إعلامية والامتناع عن اثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعه .