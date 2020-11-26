شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ضوه لـ"التاسعة": الدولة تهتم بالشباب دائما وهناك توجه بظهور قيادات شبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات النواب، إن الهدف الأول من انضمام الشباب تقوية الأحزاب، مشيراً إلى أن هناك 26 حزباً يمثلون شباب تنسيقية الأحزاب وهو يشمل جميع التيارات المختفلة والاتفاق على حب مصر، كما أن هناك 26 نائباً في مجلس النواب نجحوا أعمارهم من 25 عاماً وحتى 40 عاماً.

وأضاف ضوه، خلال حواره لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية القناة الأولي المصرية، هناك خبرات شبابية غير طبيعية، كما أن مصر ولادة، وهناك خبرات في جميع المجالات على الساحة السياسية والعامة، موضحاً أن الاجتماعات تجرى بشكل دوري بشأن القوانين وغيرها.

وأكد مرشح تنسيقية شباب الأحزاب لانتخابات النواب، أن هناك خبرات في كل المجالات داخل تنسيقية شباب الأحزاب، ونخلع العباءة الحزبية لمصلحة مصر، مشيراً إلى أن رأس الدولة تهتم بالشباب دائما، وتحاول الدفع بالشباب في كل المجالات، كما أن توجه الدولة يأتي لإبراز الشباب في القيادة.

وكانت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أعلنت البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" بمحافظة بورسعيد، ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.