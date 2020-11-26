شكرا لقرائتكم خبر عن هل أماكن تقديم التسلية والترفيه يجب ترخيصها؟..قانون المحال العامة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، على وضع تعريف جامع مانع لجميع الأنشطة التى تندرج تحت مسمى المحال العامة، وذلك تمهيدًا لترخيصها وفقا لأحكام التشريع، بالإضافة لما يُقصد بمكاتب الاعتماد والترخيص بالإخطار، وفيما يلى نستعرض هذه الصطلحات التعريفية وفقا للقانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المحل العام

كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

نظام الترخيص بالإخطار

قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أي من المحال العامة التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

مكاتب الاعتماد

الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص.