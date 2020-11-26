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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء من بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" بمحافظة بورسعيد، ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء، في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.
وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.
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