للمصريين بالخارج.. "التعليم" تعلن إجراءات وشروط التقديم للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي 2020/2021، بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

وتمتد فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

- بيان نجاح آخر صف دراسي معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة من خلال الرابط التالي:

https://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

- أصل شهادة الميلاد.

- عدد 2 صورة شخصية وصورة مدنية الطالب سارية وفي حال عدم وجودها يقدم مدنية الوالد.

- استمارة التقدم لامتحانات المصريين بالخارج من موقع وزارة التربية والتعليم.

- ترك خانات الجواز فارغة "أخر ثلاث خانات بالاستمارة".

- عدم وضع 002 قبل رقم تليفون المراسل أو رقم محمول.

- أن تكون جميع الأرقام المدخلة باللغة الإنجليزية.

- الدفع بأي فرع من فروع البنك الوطني قيمة رسوم الامتحانات على حساب "100537703" أو بالكي نت بمقر المكتب الثقافي

- التقدم لامتحانات "أبناؤنا بالخارج" يمنع من تحويل الطالب لدراسة المنهج الكويتي بالمدارس الخاصة أو العامة أو المدارس الدولية داخل الكويت.

- التقدم للصف الأول الابتدائي يكتفي بالاستمارة + 2 صورة شخصية حديثة 4*6 وأصل شهادة الميلاد المميكنة.

- آخر سن مسموح به للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي لهذا العام 2020/2021 هو خمس سنوات ونصف تحسب في أول أكتوبر 2020 أي لا يتعدى تاريخ ميلاد الطالب 1/4/2015.

- يجب مراعاة سن الطلاب في جميع الصفوف بحيث لا ينقص سنه في سنة دخوله الصف الأول الابتدائي عن الخمس سنوات ونصف تحسب في أول أكتوبر من سنة دخوله الصف الأول الابتدائي.