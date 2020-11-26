نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمتابعة التعامل مع الأمطار بمركز ومدينة أوسيم لتفقد أعمال شفط المياه والتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهوله الانتقال إليها في حاله الاحتياج إليها.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني لإزالة جميع تجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال شفط مياه الأمطار بنطاق قريتي البراجيل والزيدية ومدينة أوسيم.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية لمتابعه أعمال شفط المياه رئيس مركز ومدينة أوسيم.