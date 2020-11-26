شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد تحصيل ضرائب على «عمالقة الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أمس الأربعاء، إلى أنه ستتم جباية الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى في عام 2020 رغم التهديدات الأمريكية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 3ر1 مليار دولار، بحسب قناة "فرانس 24".
يذكر أن الولايات المتحدة هددت بالرد على هذه الضريبة التي تعتبرها تمييزية ضد شركاتها بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 3ر1 مليار دولار.
ولفت مصدر في وزارة الاقتصاد إلى أن "الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعارا ضريبيا لسداد أقساط 2020". وذكرت الصحيفة أن فيسبوك وأمازون "من بين الشركات" التي تلقت إشعارا "في الأيام القليلة الماضية".
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