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وفيات قياسية.. تمديد‭ ‬وتشديد قيود كورونا في ألمانيا

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اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع حكام الولايات الاتحادية أمس الأربعاء، على تمديد‭ ‬وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، وقالت إن من المتوقع تمديدها خلال يناير.

وقالت ميركل إن من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وبعد حديثها مع حكام الولايات، وعددها 16 ولاية، قالت ميركل: "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".

وسجلت ألمانيا وفيات قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 410 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع ميركل أمس الأربعاء لبحث القيود التي ستفرض في فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زادت 18633 حالة إلى 961320 حالة.

ويعني تمديد إجراءات احتواء الفيروس الإبقاء على المطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.

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