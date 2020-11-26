شكرا لقرائتكم خبر عن «امرأة تونس الحديدية» تواصل مواجهة «الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

وصفها عدد من المراقبين السياسيين العرب بـ«امرأة تونس الحديدية» بعد مواقفها الصلبة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، إذ تقود معركة شرسة ضد توغل الإخوان في الحياة السياسية التونسية وتواجه مخطط مؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي لاستغلال منصبه كرئيس للبرلمان في فرض تشريعات تصب في خدمة التنظيمات الإرهابية وتزج بتونس في مستنقع الفوضى.

مَنْ هي؟

عبير موسى، رئيس «كتلة الدستوري الحر» التونسي، التي تؤكد أيضا إصرارها وعدد من السياسيين والبرلمانيين التونسيين في تفكيك فرع ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي أسسه شيخ الفتنة والإرهاب يوسف القرضاوي ويموله النظام القطري لغسل أدمغة الشباب التونسي وتغذيتهم بالفكر المتشدد وتجنيدهم في صفوف الجماعات المتطرفة.

وقالت موسى في تصريحات تليفزيونية: إن تونس تواجه عنفا سياسيا بشكل يومي، مشددة على أن عناصر جماعة الإخوان في تونس لا يريدون دولة مؤسسات، وأشارت إلى أن الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس، وأضافت: لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس.

كما شنت رئيس «كتلة الدستوري الحر» التونسي هجوما على يوسف القرضاوي، مؤكدة أنه سبق وأفتى بالقتل والدمار، ورهنت عودة تونس للاستقرار والإصلاحات بقطع العلاقة مع الإخوان، لافتة إلى أنه لا فائدة من الحوار مع الجهات، التي دمرت الدولة التونسية.

رأس الفتنة

وكشف تقرير أعدته مؤسسة «ماعت جروب» الحقوقية أن ليوسف القرضاوي، سجلا حافلا في دعم الإرهاب والتحريض على العنف في تونس وغيرها من الدول العربية، بينما يمدح دائما النظام في قطر وتركيا، وأن هناك مئات الفتاوى المتطرفة التي أصدرها القرضاوي وأعضاء ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من أجل التحريض على عدم استقرار الدول العربية والدعوة إلى العنف في المنطقة من أجل دعم جماعات الإرهاب.

وأضاف التقرير «إن مؤسس الاتحاد يوسف القرضاوي، ظل يصدر الفتاوى حسب الأهواء، وظل تارة يهاجم دولا بعينها، وتارة أخرى يمدح قطر وتركيا من أجل مصالحه الخاصة، ومصالح الجماعة الإرهابية، وأنه أصبح هو واتحاده أداة في يد دول تحركه وقتما يريدون من أجل التحريض وبث التطرف فى المنطقة».

وكشف التقرير أن الاتحاد يطلق فتاواه الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جدد من الدول العربية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة نشر أفكارهم المشبوهة، ويدشن عددا من الأنشطة التعليمية غير قانونية في تونس، من أجل نشر الفكر الإرهابي في الدول العربية.

مظلة إخوانية

ولفت إلى أن الوسط الأكاديمي في تونس رفض هذه المحاولات، إلا أن حركة النهضة الإخوانية في تونس، هي مَنْ منحت مظلة للاتحاد للانتشار داخلها، ونشر الفكر الإخواني المتشدد، وهو ما يرفضه الشعب التونسى وجميع مؤسسات الدولة.

وتابع التقرير: إن القرضاوى زعيم الاتحاد له دور في تدمير سوريا والعراق والعديد من الدول بإطلاق فتاواه التحريضية والإرهابية لخدمة التنظيمات الإرهابية، وزرع الفكر الجهادي التكفيري في المنطقة.

وبدأ الحزب الدستوري الحر الإثنين الماضي اعتصاما مفتوحا أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، احتجاجا على ما سمته رئيس الحزب «تخاذل الحكومة مع تنظيمات مشبوهة ومتورطة بتبييض وتمويل الإرهاب».

ويعمل الحزب الدستوري، الذي تقوده المحامية عبير موسى على «إجبار هذا التنظيم على مغادرة البلاد».

ورفع المحتجون أمام مقر اتحاد القرضاوي شعار «ارحلوا عنا، لسنا في حاجة لجماعة الإخوان وجماعة القرضاوي في تونس».

مخالفة قيم

وكانت رئيس الحزب الدّستوري الحر، عبير موسى، قد أعلنت عن جملة من التحركات السياسية والقانونية من بينها تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر اتحاد القرضاوي للتنديد بالإرهاب وبداعميه في تونس وإجباره على الخروج من البلاد؛ نظرا إلى أن ممارساته مخالفة لقيم الجمهورية التونسية.

كما اتهمت فرع الاتحاد بتغذية عقول الشباب التونسي بخطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة، قالت إن حزبها سيتصل بمنظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم للتنبيه من المخاطر، التي تتهدّد المنظومة التّربويّة في تونس بسبب نشاط الجمعية، التي تقدم دروسا تقول إنها في الفقه وأصول الدين؛ غير أن نقابة الأساتذة الجامعيين سبق أن حذرت من خطورة ما يقدمه فرع اتحاد القرضاوي في تونس من دروس تعمل على موازاة التعليم الجامعي ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي.

يذكر أن جلسة عامة ستعقد في البرلمان التونسي في منتصف ديسمبر المقبل، للتداول في لائحة تقدّمت بها كتلة الدّستوري الحرّ تهدف لإصدار البرلمان تنديدا ضدّ تبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحلّ التّنظيمات السياسيّة والجمعيات الدّاعمة للعنف والفكر الظّلامي المتطرّف.