شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يخصص 50 مليون دينار لدعم «إخوان ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المصدر إن هذا المبلغ الكبير سيصرف على الدعاية لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية والموالين لقطر وتركيا من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المناصب، سواء في البرلمان أو في المناصب السيادية بالمجلس الرئاسي أو الحكومة.
وقال الدبلوماسي الليبي طلال العريفي لـ«اليوم»: في وقت تعاني فيه أغلب المدن الليبية من سوء الخدمات وانهيار مؤسسات الدولة، تنوي حكومة الوفاق إهدار مبالغ طائلة على انتخابات محكوم عليها بالفشل لعدم توافق أغلب القوى السياسية على جدوى إقامتها لوجود خلافات عميقة بشأن الترتيب للمرحلة الانتقالية، التي تُعيد ترتيب المشهد السياسي الليبي.
ويرى السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن فايز السراج يحشد من الآن لدعم المرشحين المنتمين للإخوان، الذين يرتبطون بعلاقات مريبة مع قطر وتركيا، مشددًا على أن السراج أيضًا أهدر مئات المليارات من أموال الدولة الليبية في شراء السلاح لتمويل المرتزقة، الذين زجّ بها نظام الرئيس التركي إلى ليبيا لعرقلة تقدّم الجيش الوطني الليبي، واستمرار سيطرة الوفاق وتنظيم الإخوان الإرهابي على العاصمة طرابلس.
وطالب الفيتوري بالتحقيق في العبث بميزانية الدولة الليبية، التي تنفق على مخططات الفوضى، والتي تتورط فيها حكومة الوفاق مع أنقرة والدوحة.
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