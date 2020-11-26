الخارجية الأمريكية لموظفيها: الانتقال إلى إدارة بايدن بدأ

أظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة.

وجاءت التوجيهات التي أُرسلت اليوم بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية‭‭ ‬‬المعنية بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن يوم الاثنين بأن بإمكانه بدء عملية التسلم رسميا.

وقالت الرسالة "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت الرسالة أن فريقا "مخصصا" سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي.



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