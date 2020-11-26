شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم «داعشي» في موسكو والان مع التفاصيل
وأوضح الأمن في بيان، أن عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.
وأفاد البيان، بأنه تم العثور في أماكن إقامة المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق، لافتاً إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين.
من جهة أخرى، كشفت دراسة حديثة، أن مناطق الحروب أضحت المسرح شبه الحصري للهجمات الإرهابية مع تركز 96% من الضحايا فيها في العالم عام 2019. وأفصحت الدراسة، التي أعدها معهد الاقتصاد والسلام ومقره في سيدني ونشرها أمس، عن تراجع ملحوظ لعدد ضحايا الإرهاب مع 13826 قتيلاً في 2019 .
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