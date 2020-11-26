الديمقراطيون الجدد.. الحرس القديم يتصدر

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وكان بايدن أكد (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادي والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية. وقال، إن الولايات المتحدة لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها، وذلك في معرض تقديمه لفريقه للأمن القومي. واستعرض ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تولي بلاده دوراً قيادياً عالمياً وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ورأى أن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم، وأنه يقدم فريقاً «يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها.. إدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها». وقال: «يسعدني تلقي تأكيد من وكالة الأمن العام لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة حتى تتمكن فرقنا من الاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة: للسيطرة على الوباء، وإعادة البناء بشكل أفضل، وحماية السلامة والأمن». فيما حددت نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، أبرز تحديات الإدارة القادمة، مؤكدة أنها ستسعى لإعادة بناء المؤسسات الأمريكية من أجل مواجهة هذه التحديات.
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