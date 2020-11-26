شكرا لقرائتكم خبر عن «غرينفيلد» من أصول أفريقية.. تتسلم سلاح الفيتو والان مع التفاصيل
تأتي تسمية سيدة من أصول أفريقية لهذا المنصب من قبل بايدن في وقت تعاني الولايات المتحدة من توترات عرقية وليس ما أثاره مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض سوى مثال على ذلك.
وفي رصيد توماس غرينفيلد 35 عاما من العمل الدبلوماسي الدؤوب، ومن أبرز محطات مسيرتها المهنية، أن أشرفت على مكتب الشؤون الأفريقية تحت إدارة أوباما، وكانت المدير العام للسلك الدبلوماسي وسفيرة في ليبيريا.
ويُسجّل لها انتقادها للسياسة الخارجية التي انتهجها ترمب، وسبق أن كتبت مطولاً عن ضرورة إعادة هيكلة وزارة الخارجية بعد أن أفرغها ترمب من محتواها. وفور تسميتها من قبل جو بايدن غردت ليندا توماس غرينفيلد، والتي نشأت في أسرة متواضعة: «علمتني أمي أن أحكم بقوة اللطف والرحمة من أجل تحقيق عالم أفضل».
كانت هذه تفاصيل خبر «غرينفيلد» من أصول أفريقية.. تتسلم سلاح الفيتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.