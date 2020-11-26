شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» فرانكوفوني.. الصندوق الأسود لأوباما والان مع التفاصيل
ويعزو متابعون للشأن الأمريكي انطلاق مسيرة بلينكن السياسية إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما انتقل من مهنة الصحافة التي مارسها فترة قصيرة في صحيفة «الجمهورية الجديدة» إلى البيت الأبيض، ليصبح محرر خطابات الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في مجال السياسة الخارجية. بلينكن من مواليد 16 أبريل 1962 في نيويورك لأب دبلوماسي وأم شغوفة بالثقافة، وكان عمه سفيرا سابقا، وزوج أمه محام دافع عن عدة شخصيات معروفة، أبرزها عضو فرقة «البيتلز» جون لينون والممثلة الأمريكية جون فوندا.
انضم بلينكن إلى حملة بايدن فور إعلان ترشحه لخوض السباق التمهيدي داخل الحزب الديمقراطي، وظل سندا له ومستشارا وفيا حتى فوزه.
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